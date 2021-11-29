В Нижнем Тагиле полиция разыскивает пропавшего 32-летнего мужчину

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 32-летнего Виктора Александровича Репина, который перестал выходить на связь с родственниками еще летом. Заявление в середине сентября подала его сестра и рассказала, что брат гостил у нее в июне, с тех пор она не знает ничего об его местонахождении.

- В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что мужчина не имеет постоянного места жительства, постоянно уезжая на заработки вахтовым методом. В июне некоторое время проживал в Дзержинском районе у друзей, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Последний раз пропавшего видели 15 июня по адресу Известковая. 15, в тот день он был одет в красную футболку, серые спортивные штаны и черные кеды

Приметы мужчины: рост 175 – 180 сантиметров, темно-русые волосы с проседью, карие глаза. Особые приметы: на правой щеке родинка.

Если вы знаете, где находится Виктор Репин, позвоните в отдел полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: 8(3435) 97-64-02 – дежурная часть или по телефону 02.