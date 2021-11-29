В 2020 году операторы скорой помощи в Екатеринбурге принимали до 5 тысяч звонков в сутки

Нагрузка на работников скорой помощи выросла с началом пандемии Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2020 году в период первой и второй волны пандемии коронавируса на скорую медицинскую помощь обрушилось огромное количество звонков, число которых доходило до 5 тысяч в сутки. Об этом на радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал главный врач СМП города Игорь Пушкарев.

- Когда пошла первая и переход на вторую волну, и количество звонков в скорую помощь зашкаливало до 5 тысяч, поэтому многие на телефоне проводили до 30 минут, прежде чем диспетчер ответил, - рассказывает Игорь Пушкарев.

В этот период удалось полностью модернизировать станцию скорой медицинской помощи в Екатеринбурге, где сейчас работает не по 10, а по 30 прямых линий.

- Нам очень помогали волонтеры, это студенты нашего медицинского колледжа и медицинского университета. Они садились на телефон, мы их обучали, и время приема вызова у нас в среднем вышел где-то 4,5 минуты, - рассказывает главный врач скорой медицинской помощи Екатеринбурга на радио «КП».

В этом случае помогло введение горячей линии по коронавирусу «122», также помогает линия «112», которая принимает на себя звонки, но они тоже были обвалены.

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