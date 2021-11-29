В Екатеринбурге состоится награждение лучших из лучших

Мероприятие пройдет в торжественной обстановке и станет одним из ярких событий в светской и деловой жизни Свердловской области.

Конкурс направлен на развитие гостиничного хозяйства и туризма в Свердловской области и уже заслужил признание среди владельцев и топ-менеджеров гостиничного бизнеса, туристического общества, представителей средств массовой информации.

«Уральская звезда – 2021» - это 14 основных и 6 специальных номинаций, среди которых: «Лучший эко-ответственный отель», «Лучший отель-блогер», «Открытие года». Лидеру рейтинга «Уральская звезда» будет вручен переходящий кубок.

Новыми номинациями в 2021 году стали: «Лучший туроператор въездного и внутреннего туризма» и «Лучший глэмпинг», в связи с активным строительством и популярностью данного средства размещения среди жителей и гостей региона.

С этого года изменен подход в формировании номинаций Премии. Перечень номинаций для коллективных средств размещения определен исходя из целевых аудиторий туристов, пользующихся услугами коллективных средств размещения. Победитель в каждой номинации определяется путем суммированных результатов опросного голосования, оценок членов жюри конкурса, а также потребительской оценкой в системах онлайн-бронирования.

Победители конкурса, помимо профессионального признания и возможности продвижения, в том числе и в средствах массовой информации, получают специальный диплом. Сегодня такой диплом уже украшает холлы ряда отелей Екатеринбурга и, по мнению отельеров, всегда вызывает интерес и удовлетворение гостей по размещению в лучшем отеле.

Организаторы премии — Министерство инвестиций и развития региона, Центр развития туризма Свердловской области и Некоммерческое партнерство «Клуб отельеров».

Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на Церемонию приглашаются участники из числа номинантов Премии, вход будет осуществляться только по пригласительным билетам.

Сайт премии