Число вызовов в период пандемии резко выросло Фото: Иван МАКЕЕВ

Работа службы скорой медицинской помощи Екатеринбурга очень сильно изменилась в период пандемии коронавируса. Об этом на радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал главный врач СМП города Игорь Пушкарев.

В доковидную эпоху в сутки в Екатеринбурге фиксировали 1100-1200 вызовов, из них 56% - это были экстренные вызовы, остальные – это вызовы в неотложной форме.

- В период развития пандемии коронавирусной инфекции все поменялось абсолютно. У нас сейчас 1400-1500 вызовов в сутки, из них 48% - это респираторная патология с подозрением на ковид. Из этих 48% примерно 10-15% - это экстренные вызовы, а все другое – это неотложная помощь. Идет смещение в работе скорой помощи от экстренности к неотложке, - рассказал «КП» Игорь Пушкарев.

Главный врач скорой медицинской помощи Екатеринбурга рассказал, чем отличаются экстренные и неотложные вызовы. Экстренная помощь – это спасение, это все состояния пациента, связанные непосредственно с угрозой жизни. Это нарушение и отсутствие дыхания, это нарушение и отсутствие сознания, это ДТП, это падение с высоты, это травмы, техногенные аварии. Неотложная помощь – это наша банальная температура, это боль в спине после нагрузки, это обострение хронических заболеваний. Это все случаи, где нет прямой угрозы жизни.

- Часто ругают скорую помощь, что вы долго едете. Мы долго едем на неотложные вызовы. Не потому что наши бригады сидят на подстанции и пьют чай, непонятно чем занимаются. Потому что неотложный вызов должен быть обслужен после обслуживания экстренных и ранее принятых неотложных вызовов, - рассказывает Игорь Пушкарев. - В период всех волн коронавируса мы не допустили время ожидания бригады скорой медицинской помощи больше 20 часов по неотложной форме. А у нас были регионы, где и 2, и 3 дня скорая помощь ехала.