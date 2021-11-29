По данному инциденту проводится расследование. Фото: ГИБДД Свердловской области

В Нижнем Тагиле иномарка сбила на пешеходном переходе 19-летнюю девушку. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области.

Накануне в Нижнем Тагиле утром у дома № 15 на улице Красногвардейской 41-летний мужчина за рулем «Тойота Ленд Крузер» сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с ушибами доставлена в Центральную городскую больницу №4 для оказания медицинской помощи, - рассказала Госавтоинспекция.

Сотрудники ГИБДД опросили очевидцев и осмотрели место ДТП. Водитель иномарки привлекался за нарушение ПДД 13 раз. Экспертиза показала, что на момент аварии мужчина был трезв. По данному инциденту проводится расследование.