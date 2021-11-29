У детской больницы на Эльмаше выстроилась очередь из родителей с детьми

Медицинские учреждения увеличивают количество медиков в кабинетах неотложной помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в детской поликлинике № 15 на Эльмаше скопилась очередь. Родителям с детьми приходится ждать на улице. В Минздраве Свердловской области «КП Екатеринбург» объяснили, что это связано с ростом заболеваемости ОРВИ.

- В выходные дни значительно увеличилось количество обращений в связи с ростом заболевания детей ОРВИ, - рассказали там.

Кроме того, в Минздраве отметили, что медицинские учреждения стараются избежать очередей. Они увеличивают количество медиков в кабинетах неотложной помощи. Также больницы стараются чаще выезжать к пациентам домой.

Ранее, в сентябре, в Нижнем Тагиле в поликлиниках детской городской больницы возникла проблема с очередями. В Минздраве Свердловской области объяснили это сезонным подъемом заболеваемости из-за похолодания и отсутствия отопления.

Тогда интервал ожидания приема увеличился, но врачи приняли всех детей. Пациентов осматривали даже без талонов. Очередь регулировали участковые медицинские сестры.

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