Сотрудники ЕВРАЗа ежегодно занимают призовые месте в чемпионате WS. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

ЕВРАЗ вошел в число «золотых» работодателей России. Рейтинг лучших работодателей подготовил журнал Forbes совместно с аудиторской компанией KPMG. В этом году он учитывал также ESG-практики компаний, поскольку, отмечается в рейтинге, молодые специалисты все большее внимание уделяют тому, как работодатели проявляют себя в социальной и экологической сферах.

ЕВРАЗ вносит весомый вклад в развитие регионов присутствия, а также реализует масштабную экологическую программу: в 2018-2021 гг. вложения в природоохранные проекты составили $170 млн, а на период 2022-2025 гг. они оцениваются в сумму свыше $200 млн.

Компания создает возможности для развития и обучения сотрудников, а также активно внедряет современные технологии на производстве. Сотрудники предприятий ЕВРАЗа обучаются за счет компании в вузах, получают вторые профессии, повышают уровень квалификации в лучших образовательных учреждениях и бизнес-школах России. Работники ЕВРАЗа ежегодно занимают призовые места в национальном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Hi-Tech, участвуют в научно-технических конференциях. В компании разработаны программы подготовки кадрового резерва руководителей, действует корпоративная программа обучения «Новые лидеры ЕВРАЗа» в партнерстве с бизнес-школой СКОЛКОВО.

«Кадровая политика ЕВРАЗа направлена на привлечение и развитие профессионалов своего дела. Поэтому мы уделяем особое внимание образовательным программам, развитию корпоративной культуры и вовлеченности наших сотрудников. Компания реализует значимые социальные программы для работников предприятий, оказывает помощь ветеранам и молодежи. На каждом комбинате ЕВРАЗа на Урале действует около 20 социальных программ», – отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.