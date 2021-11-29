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Общество29 ноября 2021 11:17

На Урале предложили выдать QR-коды по наличию антител

Для этого нужно определить их минимальный порог
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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На заседании Общественной палаты заявили, что антитела должны быть критерием для вакцинации

На заседании Общественной палаты заявили, что антитела должны быть критерием для вакцинации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сегодня, 29 ноября, проходит заседание Общественной палаты по федеральному закону о QR-кодах. В ходе него председатель комиссии Феликс Бадаев внес свое предложение.

- Антитела должны быть критерием для вакцинации и ревакцинации, - заявил он.

Также Бодаев считает, что властям нужно определить минимальное количество антител для получения QR-кода.

Ранее первый мэр Екатеринбурга, депутат Заксобрания Аркадий Чернецкий на закрытом совещании заявил, что нужно легализовать тех, кто переболел коронавирусом, не обращаясь к врачу. По его словам, у этих граждан должен быть какой-то документ. Депутат уверен, что все антиковидные меры должны быть уравновешенными. Также он считает, что они не должны ущемлять отдельные категории граждан.

Кроме того, в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет. До 27 декабря они должны привиться первым компонентом вакцины. Вторым - до 27 января.

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