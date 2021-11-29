В Екатеринбурге построят две новых подстанции скорой помощи

В Солнечном появится станция скорой медицинской помощи на семь бригад Фото: Артем КИЛЬКИН

В ближайшие годы в Екатеринбурге построят две новые станции скорой медицинской помощи. Об этом на радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал главный врач скорой медицинской помощи города Игорь Пушкарев.

Октябрьский район остался без своей подстанции четыре года назад, когда у медицинской службы забрали типовое здание по улице Саввы Белых, признанное аварийным.

- Нам пришлось съехать с этого помещения. Теперь население Октябрьского района обслуживают две подстанции Чкаловского района и центральная подстанция, расположенная в переулке Саперов, - рассказывает Игорь Пушкарев.

По его словам, сейчас есть два основным направления работы по развитию скорой медицинской помощи в Екатеринбурге.

- Это создание подстанции в Октябрьском районе, сейчас Минздрав Свердловской области решает вопрос о выделении нам помещений, и микрорайон Солнечный, который расстраивается и расстраивается. Мы видим, что время доезда начинает увеличиваться, потому что микрорайон все больше и больше, поэтому мы решаем с Минздравом вопрос о строительстве там подстанции скорой медицинской помощи. Пока на семь бригад, - рассказал «КП» главный врач скорой медицинской помощи.