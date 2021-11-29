МЧС предупредило уральцев о мокром снеге и гололеде

Пешеходам в период непогоды следует быть внимательными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 30 ноября ожидается мокрый снег и гололед. Об этом сообщает региональное МЧС.

- Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными, - говорится в сообщении.

Спасатели призывают свердловских водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также они просят не совершать резкие маневры на дороге и отказаться от дальних поездок.

Пешеходам в период непогоды следует быть внимательными. Нужно ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. Кроме того, лучше перенести туристические походы на другое более благоприятное время.

При этом стоит обходить шаткие строения и здания с неустойчивой кровлей, если снегопад застал на улице. Также необходимо остерегаться конструкций и предметов, нависающих на домах. Помимо этого, нужно держаться подальше от оборванных проводов линий электропередач и разбитого стекла.

О возникших происшествиях уральцы могут сообщить телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

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