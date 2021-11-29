Пользователи детского портала из Свердловской области чаще всего выбирают развивающие игры

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В целом клиентам с Урала в равной степени интересны «Развивающие игры» и «Мультфильмы».

Обучающий контент портала – это библиотека видеоуроков по школьным предметам с 1 по 11 классы. Ученики могут закрепить пройденный материал, просмотреть урок по пропущенной теме и получить дополнительную информацию. Помимо этого, у школьников есть возможность проверить свои знания в рамках тематических олимпиад, слушать или читать книги. Для самых маленьких на портале kids.tele2.ru подготовлены развивающие игры и упражнения – занимательные задачи на логику, счет, внимательность и память, а также аудиосказки и песни.

Наибольшей популярностью среди пользователей из регионов, входящих в макрорегион «Урал», детский портал пользуется у жителей Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Пермского края.

На первом по популярности месте у пользователей из Челябинской области «Развивающие игры» и «Мультфильмы», самым просматриваемым мультфильмом стал «Гравити Фолз» (12+). Аналогично предпочтения распределены у клиентов из Свердловской области и Пермского края – игры и мультфильмы.

Курганцы же подключают чаще подписку для просмотра мультфильмов, следом идут развивающие игры и подписка на контент раздела «Школа». Там жители региона наиболее активно проходят занятия по русскому языку. Клиенты из ХМАО и Тюменской области чаще всего обращаются к разделу «Мультфильмы», абоненты из Оренбургской области и Республики Коми выбирают «Развивающие игры», жители Ямало-Ненецкого автономного округа отдают предпочтение занятиям по программам раздела «Школа».

Для просмотра материалов сервиса клиентам Tele2 необходимо зарегистрироваться на портале kids.tele2.ru и выбрать интересующий раздел. Некоторые материалы доступны бесплатно, а для просмотра платного контента потребуется подключить подписку. В первые 24 часа она предоставляется бесплатно, далее ее стоимость составит от 7 до 10 рублей в сутки в зависимости от выбранного раздела. Команды для подключения:

Развивающие игры – *502#

Школа – *503#

Веселые упражнения – *504#

Олимпиада – *497#

Книги – *498#

Мультфильмы – *781#

Мультфильмы Премиум – *812#

Сказки и песни – *734#