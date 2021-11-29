Памятную табличку со снесенного аэропорта «Уктус» передадут в музей

Табличка с надписью «Никто не забыт, ничто не забыто» находится у подрядчика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мемориальную доску, посвященную работникам аэропорта Уктус, которые погибли во времена Великой Отечественной войны, передадут в музей. Об этом сообщает пресс-секретарь Общества "Малышева 73" Илья Клюжин.

Пресс-секретарь заявил, что на данный момент табличка с надписью «Никто не забыт, ничто не забыто» находится у подрядчика. В ближайшее время ее передадут Ространснадзору, которому принадлежит аэропорт «Уктус».

- По нашей информации, ведомством уже достигнута договоренность с Музеем уральской гражданской авиации о том, что эту табличку передадут им на экспонирование. Переживать за нее не стоит.

Илья Клюжин также добавил, что табличку можно будет предъявить общественности в любой момент, чтобы исключить спекуляции на эту тему.

Напомним, что Блогер Илья Варламов раскритиковал свердловские власти за снос аэровокзала «Уктус». Блогера возмутило, что на месте старинного здания построят торговый центр.