В Роспотребнадзоре рассказали, как нерабочая неделя повлияла на коронавирус в Свердловской области

С 1 ноября темпы прироста заболеваемости в Свердловской области начали замедляться, отмечают в Роспотребнадзоре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании Общественной палаты Свердловской области сегодня, 29 ноября, глава регионального управления Роспотребнадзора рассказал, как на заболеваемости в регионе сказалась нерабочая неделя. С 30 октября по 7 ноября в Свердловской области и многих других регионах страны, были объявлены выходные.

- С 29 сентября по 1 ноября мы фиксировали рост заболеваемости, - рассказывает Дмитрий Козловских, глава Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. - Далее были объявлены нерабочие дни. Были введены ограничения на работу определенных учреждений в вечерние ночные часы. Введена система допуска в места массового пребывания только для привитых и переболевших. После введения этих мер мы с 1 ноября видим как темпы прироста заболеваемости начали замедляться. С 14 ноября началась отрицательная динамика.

Главный санитарный врач региона отмечает, что уже три недели в Свердловской области происходит снижение заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация - один из главных способов борьбы с COVID-19.

- Риски заразиться у невакцинированных в 13,5 раз выше чем у вакцинированных, - сказал Дмитрий Козловских.