Сотрудница «ГАЗЭКС» стала «Миссис изысканность»

Фото предоставлено пресс-службой АО «ГАЗЭКС»

Финал конкурса-проекта «Миссис Каменск-Уральский» состоялся в День матери, 28 ноября 2021 года. За заветную корону сражались 16 горожанок.

«Проведение конкурса «Миссис Каменск-Уральский» стало доброй традицией нашего города. Его участницы своим примером продвигают вечные ценности семьи и материнства, а также демонстрируют умение превосходно сочетать работу, заботу о семье, ведение домашнего хозяйства и хобби. На протяжении почти двух месяцев девушки, претендующие на звание лучшей мамы города, готовились к финалу: учились красиво двигаться по сцене, танцевать, посещали множество мастер-классов, занимались с психологом, участвовали в фотосессиях», - рассказала организатор конкурса Алена Осокина.

Сотрудница АО «ГАЗЭКС» Наталья Харламова, ставшая «Миссис изысканность», пришла на проект, чтобы получить новые впечатления, отвлечься от рутины жизни и побороть страх сцены. С чем Наталья, кстати, успешно справилась. А силы она черпает в поддержке семьи, близких и родных, в счастливых глазах и улыбке ребенка. «Воспитание детей многогранно. В нашей семье мы любим и принимаем ребенка таким, какой он есть. Выстраиваем доверительные отношения. Прививаем любовь к трудолюбию и целеустремленности», - рассказала Наталья.

Коллектив Группы компаний «ГАЗЭКС» поздравляет Наталью с заслуженной победой в номинации «Миссис изысканность»!