Екатеринбуржца осудили за мошенничество с машинами на 16 млн рублей

Мужчина занимался мошенничеством три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, который занимался мошенничеством при купле-продаже машин. Он незаконно завладел имуществом на 16 миллионов рублей, сообщает прокуратура по Свердловской области.

- В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что осужденный осуществлял деятельность, связанную с куплей-продажей автомобилей с пробегом, - говорится в сообщении.

В 2016 году у екатеринбуржца созрел преступный план. Он обманул своего знакомого, предложив ему помочь с продажей машины по приятной цене. Однако, получив документы на авто, осужденный продал его и присвоил деньги себе. Таким образом он с 2016 по 2019 годы продавал чужое имущество и забирал деньги.

Суд признал екатеринбуржца по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах). Его приговорили к 6,5 годам в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка