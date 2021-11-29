Ему грозит до 20 лет заключения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге арестовали 47-летнего педофила, который надругался над 9-летней девочкой. Об этом «КП» сообщил источник в силовых структурах. В ночь на 26 ноября мужчина остался с дочкой коллеги по диспетчерской службе железной дороги. Женщина попросила приглядеть за ребенком на время ее дежурства.

- Он напился и стал приставать к девочке. Надругался и ушел под утро. На следующий день девочка рассказала обо всем учительнице. Диспетчера задержали по горячим следам, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник.

В пресс-службе Октябрьского районного суда подтвердили факт ареста обвиняемого. Он пробудет под стражей до 25 января. По статье «Насильственные действия сексуального характера» ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.