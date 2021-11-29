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Происшествия29 ноября 2021 9:21

В Екатеринбурге задержали граждан, которые перебрасывали телефоны через забор ИК-2

Нарушителями оказались двое мужчин 30 лет
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Двое мужчин пытались перекинуть через забор на территорию колонии сверток, перемотанный скотчем

Двое мужчин пытались перекинуть через забор на территорию колонии сверток, перемотанный скотчем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали двух граждан, которые пытались перебросить через забор исправительной колонии №2 телефон. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

- Составлен протокол об административном правонарушении, - говорится в сообщении.

Силовики задержали двух граждан 30 лет. Правоохранителям поступила оперативная информация о готовящемся перебросе. Задержание прошло 29 ноября в 00:30. Двое мужчин пытались перекинуть через забор на территорию колонии сверток, перемотанный скотчем. В нем находился телефон.

Ранее в поселке городского типа Гари в исправительной колонии №8 нашли восемь сим-карт в посылке, которая предназначалась осужденному на 24,5 года за убийство. Карты нашли в посылке с чаем. Она пришла из Первоуральска.

А в октябре 2021 года неизвестный гражданин закинул на крышу склада исправительной колонии №2 в Екатеринбурге посылку, в которой было восемь мобильных телефонов, два зарядных устройства и десять сим-карт.

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