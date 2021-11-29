Пожарные спасли 16 человек, восемь из которых дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В населенных пунктах Свердловской области за два дня произошло 40 пожаров. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Из 40 очагов возгорания 18 приходятся на жилой сектор. В период с 27 по 28 ноября пожарные спасли 16 человек, восемь из которых дети.

Напомним, что утром 28 ноября на Сортировке загорелся балкон в 16-этажном доме. По предварительным данным, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

В этот же день в Екатеринбурге спасатели вывели из задымленного из-за пожара подъезда 10 человек. Огонь охватил квартиру на втором таже пятиэтажки. Огонь распространился на 10 квадратных метров и повредил домашнее имущество жильцов квартиры. Спасатели локализовали огонь через полчаса после начала пожара.