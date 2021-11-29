Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 9 месяцев 2021 года

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

При этом чистые процентные доходы выросли на 2,7 млрд рублей (на 15,9%) и составили 19,4 млрд рублей, чистые комиссионные доходы выросли на 1,0 млрд рублей (на 20,3%) и составили 6,2 млрд рублей.

Активы банка выросли с начала года на 42,2 млрд рублей (8,3%) с 505,6 млрд рублей до 547,8 млрд рублей. Собственные средства (капитал) Банка увеличились с 96,4 млрд рублей до 104,9 млрд рублей.

Успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение и во внешних оценках. В июле 2021 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка до ВВВ со «Стабильным» прогнозом. В августе 2021 года агентство «НКР» повысило рейтинг банка до уровня A-.ru со «Стабильным» прогнозом. В октябре международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг Уралсиба до «В1» со «Стабильным прогнозом.

СПРАВКА:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» FitchRatings,

«B1» Moody’sInvestorsService,а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 ноября 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 247 точек продаж, 1 451 банкомат, 372 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.