В Свердловской области зафиксировано за сутки 714 случаев COVID-19

В Екатеринбурге и Свердловской области сохраняются ограничительные меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 29 ноября 2021 года зафиксировано еще 714 случаев заражения коронавирусом, из которых 161 приходится на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 приходятся на Алапаевск, Березовский, Первоуральск, Полевской, Серов, Новой Ляли и других населенных пунктов.

Общее количество заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 178 564 человека, из которых 156 339 полностью справились с вирусом. За сутки врачи сняли диагноз у 482 человек.

Состояние 769 пациентов сейчас оценивается как тяжелое, 479 человек размещен в палатах реанимации, 362 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано еще 34 случая смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 8 394 человека.