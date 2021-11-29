На Урале мошенники начали звонить от имени ФСБ

Злоумышленники подменяют номер телефона на цифры экстренных служб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области мошенники начали звонить жителям региона от имени спецслужб. Об этом сообщает уральское управление ФСБ.

Злоумышленники подменяют номер телефона на цифры экстренных служб. Когда потенциальная жертва берет трубку, они начинают втягивать ее в якобы проводимую финансовую спецоперацию. В результате мошенники присваивают себе деньги граждан с их банковских счетов.

Свердловское ФСБ напоминает жителям региона, что с телефона их дежурной части и номера службы доверия не звонят силовики с предложением поучаствовать в спецоперации. Это могут сделать только мошенники.

- Органы безопасности рекомендуют не поддаваться на провокации мошенников, соблюдать осторожность во время общения по телефону с представителями различных силовых структур, которыми они себя именуют, - говорится в обращении ФСБ.

Силовики просят граждан класть трубку при таких звонках. Также можно перезвонить по номеру силовой структуры или финансовой компании, от имени которой звонили, и уточнить поступившую информацию.

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