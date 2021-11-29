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Общество29 ноября 2021 8:30

Свердловчанке с ребенком-инвалидом дали квартиру только после вмешательства прокуратуры

Семья ждала новое жилье больше шести лет
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Семье была выделена благоустроенная квартира в новостройке.

Семье была выделена благоустроенная квартира в новостройке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанке с ребенком-инвалидом дали квартиру только вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает Прокуратура Свердловской области.

10-летний ребенок женщины из Атинского района страдает тяжелой формой хронического заболевания, из-за которого совместное проживание в маленькой квартире стало невозможным. Семья ждала новое жилье с 2014. Свердловчанка обращалась в прокуратуру о нарушении ее жилищных прав несколько раз.

- Прокурор обратился в суд с иском о возложении на администрацию Артинского городского округа обязанности предоставить ребенку-инвалиду и его матери вне очереди по договору социального найма благоустроенное жилое помещение. – рассказали в прокуратуре.

По решению суда уральской семье была выделена благоустроенная квартира в новостройке.