Свердловчанке с ребенком-инвалидом дали квартиру только после вмешательства прокуратуры

Семье была выделена благоустроенная квартира в новостройке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанке с ребенком-инвалидом дали квартиру только вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает Прокуратура Свердловской области.

10-летний ребенок женщины из Атинского района страдает тяжелой формой хронического заболевания, из-за которого совместное проживание в маленькой квартире стало невозможным. Семья ждала новое жилье с 2014. Свердловчанка обращалась в прокуратуру о нарушении ее жилищных прав несколько раз.

- Прокурор обратился в суд с иском о возложении на администрацию Артинского городского округа обязанности предоставить ребенку-инвалиду и его матери вне очереди по договору социального найма благоустроенное жилое помещение. – рассказали в прокуратуре.

По решению суда уральской семье была выделена благоустроенная квартира в новостройке.