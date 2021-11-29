В Екатеринбурге двое мужчин из компании, напавшей на таксиста, сами пришли в полицию

Полиция проводит проверку по заявлению таксиста и по заявлению одного из его пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге двое мужчин из компании, напавшей на таксиста в ночь с субботы на воскресенье, сами пришли в полицию. Один из них написал встречное заявление с просьбой привлечь водителя к ответственности. Кроме того, оказалось, что пассажир, представившийся полицейским, никак не связан с МВД.

- Как стало известно, ни один из них не является сотрудником органов внутренних дел. Сегодня двое из пассажиров самостоятельно явились в территориальный ОВД и пояснили, что между ними и водителем произошел обоюдный конфликт, в ходе которого таксист также применил к ним силу, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - По обоим заявлениям службой участковых проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Напомним, водитель такси Роман Исхаков заявил, что на него напали и избили пятеро пассажиров после того, как он отказался их везти. Мужчины вчетвером пытались сесть на заднее сидение автомобиля, но им это не удавалось - двери в машину не закрывались. Тогда таксист оказал им в поездке и между ним и компанией началась перепалка, закончившаяся кинутой в водителя бутылкой от вина и дракой возле отделения полиции.