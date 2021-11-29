Конькобежцы из Екатеринбурга завоевали золото на юниорском Кубке мира

Тренером обоих спортсменов является Михаил Аброщиков. Фото: спортивная школа «Юность»
Конькобежцы из Екатеринбурга » Екатерина Кошелева и Владимир Семирунний взяли золотые медали на юниорском Кубке мира. Об этом сообщает мэрия.
- Соревнования проходили в германском Инцелле. Уральские спортсмены выступили в составе российской сборной и внесли большой вклад в командную копилку медалей, - говорится в сообщении.
Кошелева завоевала золото на дистанции три километра, серебро на дистанции в 1,5 километра и бронзу на километре. Эти награды были взяты в соревнованиях среди нео-сеньоров от 19 до 23 лет. Семирунний в свою очередь занял первое место в забеге на три километра.
Тренером обоих спортсменов является Михаил Аброщиков. Они занимаются в спортивной школе «Юность».
Ранее футбольный клуб «Урал», являющийся аутсайдером Российской Премьер-Лиги, на домашней арене сыграл в ничью с одним из лидеров турнира «Сочи», который занимает треть строчку. Команда из Екатеринбурга долгое время вела в счете, но встреча завершилась со счетом 1:1.
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