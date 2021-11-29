Фонд святой Екатерины подарил детской больнице мебель и оборудование на шесть миллионов рублей

Фото: Фонд святой Екатерины

В Екатеринбурге в начале декабря после ремонта откроется травматолого-ортопедическое отделение Областной детской клинической больницы. Вскоре туда завезут новое оборудование и мебель, купленные для медучреждения Фондом святой Екатерины на сумму больше шести миллионов рублей.

- Учитывая специфику отделения, при подборе новой мебели мы исходили из ее удобства для пациентов. После ремонта у нас организована доступная среда, которая также требует определенного оснащения, - рассказала главная медицинская сестра ОДКБ Мария Лебедева. - Мы смогли закупить специализированные кровати. Отделение полностью оснащено мебелью и расходными материалами, которые нам необходимы для полноценной работы отделения.

Фото: Фонд святой Екатерины

В отделении принимают малышей с двух недель - пациентов с врожденными патологиями опорно-двигательного аппарата, приобретенными деформациями, а также детей с травмами и последствиями травм. Здесь они проходят реабилитацию. Отделение рассчитано на 20 коек. За год через него проходит до 600 детей.