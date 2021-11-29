Дети теперь тоже болеют коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Областной детской клинической больницы из Екатеринбурга объяснили как отличить у детей грипп и коронавирус. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По словам врачей, симптомы коронавируса у всех возрастных категорий напоминают ОРВИ. Дети старшего возраста часто жалуются на потерю обоняния и вкуса. При этом, важно знать, мог ли контактировать ребенок с зараженным COVID-19. Единственный способ удостовериться - болеет человек или нет – это сделать ПЦР-тест.

Сейчас в Екатеринбурге 57 классов переведены на дистанционное обучение, 36 – из-за коронавируса, 21 – из-за ОРВИ. Это чуть меньше одного процента от всех классов в школах столицы Среднего Урала.

За неделю с 15 по 21 ноября в Свердловской области зарегистрировано 32 783 случаев ОРВИ, чтобы превысило эпидемиологический порог почти на 40%. Половина всех случаев заболевания приходится на детей и подростков.