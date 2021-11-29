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Общество29 ноября 2021 7:49

Силовики заковали в наручники екатеринбурженку, отказавшуюся показывать паспорт в ТЦ

Ее задержали по статье за мелкое хулиганство
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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По словам женщины, она вызвала полицию, чтобы написать заявление о нарушении ее прав, но никто не приехал

По словам женщины, она вызвала полицию, чтобы написать заявление о нарушении ее прав, но никто не приехал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали посетительницу торгового центра «Радуга Парк» Татьяну, которая отказалась показывать паспорт. Видеозапись опубликовал telegram-канал «Екатское чтиво».

По данным канала, женщина показала на входе в ТЦ справку о вакцинации, а показывать паспорт не захотела. У екатеринбурженки начался конфликт с охранником. После этого к ней подошли росгвардейцы.

Сотрудник ведомства задержал женщину по статье за мелкое хулиганство. По словам Татьяны, она вызвала полицию, чтобы написать заявление о нарушении ее прав. Однако, по словам женщины, спустя два часа никто не приехал. В итоге ее задержали на основании показаний охранника.

На момент публикации «КП Екатеринбург» не удалось оперативно получить комментарий Росгвардии Свердловской области. В городском УМВД воздержались от комментариев.