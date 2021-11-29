В Каменске-Уральском автомобилистов просят помочь с поисками пропавшего мужчины

Фото: Лиза Алерт

В Каменске-Уральском разыскивают 38-летнего Нохрина Павла. Мужчина ушел из дома 17 ноября. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Волонтеры обратились к автомобилистам Каменска-Уральского с просьбой помочь в поиске мужчины и посмотреть записи видеорегистраторов за 17 ноября в период с 9 до 12 часов. Они надеются, что Павел мог попасть на запись в районе улиц Добролюбова, Ползунова, Машинистов, Ломоносова, Парковой или Привокзальной.

- Ушел из дома в отсутствие мамы. Пропажу обнаружил двоюродный брат, приехавший в гости. Домосед. Видеорегистраторы смотрят в надежде хоть на какую-то зацепку, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Видео с Павлом или похожими мужчинами можно отправлять на почту la-ekb@mail.ru или в личные сообщения инфоргу поиска Ольге ВКонтакте.

Также если вы знаете, где может находиться Павел, сообщите об этом инфоргу поиска по телефону 8-953-606-98-87 или по номерам, указанным в ориентировке.