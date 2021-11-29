Уральские заключенные вышли на подиум в платьях из газет, пакетов и масок

Каждый элемент этого платья был сложен в технике гофре 1,5 тысячи раз. Фото: ГУФСИН по Свердловской области
В исправительной колонии №16 в Краснотурьинске осужденные женщины сделали платья из старых газет, пакетов, медицинских масок и перчаток, а затем прошлись в них по подиуму. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.
- Особенно поразило масштабностью и великолепием всех присутствующих платье, изготовленное мастерицами второго отряда. Ведь для его создания было использовано более 20 килограммов газет, каждый элемент был скрупулезно сложен в технике гофре 1,5 тысячи раз, - говорится в сообщении.
Женщины третьего отряда использовали в своих костюмах символ наступающего нового года - голубого тигра. Фото: ГУФСИН по Свердловской области
Кроме того, заключенные женщины третьего отряда использовали в своих костюмах символ наступающего нового года - голубого тигра. А участницы четвертого отряда привлекли к модному показу стилистов и дизайнеров.
Изготовлением экокостюмов осужденные хотели привлечь внимание к теме загрязнения планеты. Фото: ГУФСИН по Свердловской области
Изготовлением экокостюмов осужденные хотели привлечь внимание к теме загрязнения планеты. При этом платья будут использованы женщинами и в других мероприятиях. Все отряды сделали презентацию на эту тему. Также они исполнили песни, стихи, танцы и смонтировали видеоклипы на тему защиты природы.
Платья будут использованы женщинами и в других мероприятиях. Фото: ГУФСИН по Свердловской области
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