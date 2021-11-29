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Общество29 ноября 2021 7:03

В роддоме Верхней Пышмы родился тысячный малыш

Ребенок родился в День матери
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Во время операции мама малышки находилась в сознании. Фото: Минздрав Свердловской области

Во время операции мама малышки находилась в сознании. Фото: Минздрав Свердловской области

В роддоме Верхней Пышмы родился тысячный малыш. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области.

Родители тысячной новорожденной Алисы Лазарук поженились в 2019 году и долго планировали ребенка. Имя дочки Дмитрий и Дарья Лазарук придумали заранее. Несмотря на то, что беременность была долгожданной, она протекала непросто.

- Роды начались естественно. Однако в процессе по медицинским показаниям мы приняли решение провести кесарево сечение. Вмешательство прошло без осложнений. В 02:31 25 ноября родилась девочка весом 3 790 граммов и ростом 54 сантиметра, - рассказала заместитель главного врача Верхнепышминской ЦГБ по акушерско-гинекологической помощи Лариса Кадочникова.

Во время операции мама малышки находилась в сознании. По словам Дарьи она была безумно счастлива, когда ей на грудь положили дочку.

Выписка «юбилейной» новорожденной символично совпала с государственным праздником – Днем матери. Дарью и Алису встречали отец, бабушка и тетя крошечной верхнепышминки.