Вода голубого цвета течет в квартире на улице Шефская Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в одной из квартир на Эльмаше из крана течет голубая вода. Об этом сообщила подписчица паблику «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

Вода голубого цвета течет в квартире на улице Шефская. Екатеринбурженка заявила, что такая жидкость течет из крана с холодной водой. По словам женщины, она пахнет химией.

В МУП «Водоканал» «КП Екатеринбург» рассказали, что к ним не поступало обращений по некачественной воде. Там отметили, что качество могли испортить внутридомовые сети, которые часто оставляют желать лучшего.

- Мы подаем в городские сети воду питьевого качества, которая по всем показателям от двух до сети раз лучше норматива. У нас контроль воды проходит несколько раз в течение дня, почти каждые два часа. У нас никаких нарушений технологий, никаких изменений качества воды не было. Мы подвеем воду только до ввода в дом. За состояние труб в доме и качество воды, - объяснили в МУП «Водоканал».

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