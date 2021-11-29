В Екатеринбурге нашли мертвым свидетеля по делу бизнесмена-садиста, мучившего детей

Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге нашли мертвым 37-летнего Ивана Торлопова, пропавшего еще в конце лета. Мужчину искали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». В последний раз его видели 25 августа в районе Шарташа.

- Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким, - сообщили в группе ВКонтакте поискового отряда.

Напомним, что в прошлом Иван Торлопов являлся одним из свидетелей по делу бизнесмена Юрия Юдина, основателя IT-холдинга, который «прославился» благодаря видеороликам, на которых он мучил детей. Когда Юрия Юдина начали судить, Иван активно общался с журналистами и рассказывал, что с ним делал Юрий Юдин.

- Самое странное, что в воспитательных целях, нас заставили переехать в квартиру к Юдину. Однажды, когда его не было дома, я привел к себе девушку, - рассказывал тогда Иван Торлопов. - Юдин узнал и заставил меня распилить мой мотоцикл. Сказал: или ты сам пилишь его, или мы, а потом увозим тебя в лес. Сказать, что я боялся, ничего не сказать.

Иван Торлопов тогда ушел из организации Юдина, но перед этим его избили.

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