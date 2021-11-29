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Общество29 ноября 2021 6:22

В УрФУ 12 человек заразились коронавирусом

Из них восемь – студенты
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Второй компонент поставили 1 191 студент.

Второй компонент поставили 1 191 студент.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском федеральном университете коронавирусом заболели 12 человек. Из них восемь – студентов, сообщает telegram-канал вуза.

- В вузовской медсанчасти вакцинированы «Спутником V» с начала кампании первым компонентом — 2 779 студентов и 8 563 сотрудника, - говорится в сообщении.

Второй компонент поставили 1 191 студент и 5 942 сотрудника. При этом «Спутником Лайт» вакцинировались 1 460 студентов и 2 371 сотрудник. Еще 708 человек прошли ревакцинацию.

Ранее УрФУ начал требовать у студентов QR-коды. Сообщение с просьбой загрузить идентификаторы в личный кабинет пришло на почту учащимся 15 ноября. Предоставить коды нужно до 20 ноября включительно. Помимо этого, с 15 ноября вуз перешел на дистанционное обучение.