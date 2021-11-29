Экс-сотрудник салона сотовой связи в Екатеринбурге продавал информацию об абонентах

Мужчина скопировал данные из базы, зайдя под учетной записью коллеги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бывшего сотрудника салона сотовой связи Василия Ильина признали виновным в продаже информации об абонентах. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- С 2019 по 2020 год Ильин работал в компании сотовой связи в должности специалиста, его рабочее место располагалось в салоне сотовой связи по улице 8 Марта, - говорится в сообщении.

По должностной инструкции он должен был обрабатывать персональные данные клиентов и при этом соблюдать меры безопасности. В июне 2020 года он продал информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами.

Ильин договорился о продаже данных о звонках неизвестному в мессенджере. Затем он через учетную запись ничего не подозревающего коллеги вошел в базу данных оператора сотовой связи и скопировал файлы с информацией о трех абонентов на свой телефон.

Суд признал Ильина виновным по части 2 статьи 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан, совершенное с использованием своего служебного положения) и части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Ильина признали виновным и назначили ему штраф в 25 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в силу.

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