В Краснотурьинске умер начальник полиции

Полковника уважали и молодые полицейские, и ветераны службы. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Краснотурьинске в возрасте 62 лет скончался начальник полиции, полковник Валерий Стребков. Об этом сообщает начальник пресс-службы МУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Смерть наступила в пять утра 29 ноября 2021 года. Стребков проработал в полиции 37 лет. На службу он пришел еще в 1984 году. Горелых отметил, что покойный работал оперуполномоченным, следователем и оперативным дежурным дежурной части.

В 1991 год Стребков закончил Высшую школу МВД РФ в Екатеринбурге. А в 1998 году он стал начальником ОВД Карпинска. Позже его объединили с отделами полиции Волчанска и Краснотурьинска. Тогда полковника назначили начальником МО МВД России «Краснотурьинский».

- Под его началом райотдел долгое время по показателям оперативно - служебной деятельности занимал лидирующие позиции, неоднократно отмечался главком, как один из лучших в гарнизоне, - рассказал Горелых.

С апреля по сентябрь 2004 года Стребков участвовал в военных действиях на Северном Кавказе. Он был ветераном боевых действий. Горелых отметил, что полковника уважали и молодые полицейские, и ветераны службы.

Кроме того, Стребков имел несколько наград: медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалями «За безупречную службу», «За доблесть в службе» и именным пистолетом «Макарова».

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