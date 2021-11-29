Судебные приставы нашли машину должницы в Екатеринбурге по фото в соцсетях

Судебный пристав увеличил фото и увидел на фасаде здания название улицы и номер дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге судебные приставы нашли машину должницы, которая не хотела выплачивать кредит, по фото в ее соцсетях. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.

- Екатеринбурженка погашала кредит, но в какой-то момент платить перестала и скрылась от кредиторов. По месту регистрации не проживала, местонахождение автомобиля скрывала, - говорится в сообщении.

Судебным приставам Верх-Исетского района поступил исполнительный лист о взыскании Toyota RAV4, который был в залоге, в пользу банка. Сумма иска составляла 570 тысяч рублей.

Имущество передали на хранение банку. Фото: ГУФССП по Свердловской области

Женщина разметила в соцсети, где ведет предпринимательскую деятельность, фотографию. Судебный пристав увеличил кадр и увидел на заднем плане на фасаде здания название улицы и номер дома.

Приставы выехали по указанному адресу. Там они и нашли машину. Авто описали и наложили на него арест. Имущество передали на хранение банку. Если ектеринбурженка не погасит долг в ближайшее время, ее машину передадут на реализацию в ТУ Росимущества.

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