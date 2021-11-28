в проекте, посвященном осознанному обращению с домашними животными, также приняли участие Бьянка, Глюк’оZа и Антон Лаврентьев. Фото: instagram Монеточки

Популярная певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка поддержала акцию, посвященную осознанному обращению с домашними животными. В преддверии Всемирного дня домашних животных, который состоится 30 ноября, TikTok вместе с известными звездами запустил проект «День питомца».

- Я считаю важным быть ответственным по отношению к своим питомцам. Они зависят от своих хозяев и не защищены от человеческой невнимательности и безразличия, - рассказала певица о своем участии в проекте.

Дома у Монеточки живет кот Тимоша породы мейн-кун и маленькая собака Кнопочка. Специально для проекта «День питомца» певица поделилась секретом ухода за здоровьем своих любимцев.

Фото: instagram Монеточки

- Мой главный принцип в уходе за ними: не бояться просить помощи и не быть излишне самоуверенным в этом вопросе, потому что о некоторых вещах невозможно догадаться самому, - добавила исполнительница.

Акция «День питомца» и проходит с 26 ноября по 3 декабря. В это время в TikTok будет запущен челлендж «#деньпитомца», в рамках которого пользователи смогут поделиться полезными советами по воспитанию домашних животных и получить ценные призы.

А во время прямых эфиров в рамках проекта эксперты расскажут о том, как правильно выгуливать собак, о правильном уходе за животными, поделятся советами, которые помогут сохранить здоровье питомца.

Проект также поддержали Бьянка, Глюк’оZа и Антон Лаврентьев.