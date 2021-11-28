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Общество28 ноября 2021 13:12

В Екатеринбурге появился стихийный мемориал в память о снесенном аэровокзале «Уктус»

Фото, цветы и свечи несут к «Главному проспекту»
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Здание, построенное в 1937 году, снесли утром, 26 ноября

Здание, построенное в 1937 году, снесли утром, 26 ноября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появился стихийный мемориал в память о снесенном аэровокзале «Уктус». Горожане несут фото здания, цветы и свечи к «Главному проспекту» на Ленина,8, где внутри выставлен макет аэровокзала.

Напомним, здание построенное в 1937 году, начали сносить рано утром, 26 ноября. Сейчас от него остались одни руины.Общественники не раз пытались отстоять аэровокзал, который считается единственным в России из сохранившихся в неизменном виде построенных по индивидуальным проектам.

Они пытались добиться через суды признания аэровокзала памятником архитектуры, а также обращались к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с требованием остановить снос, однако здание все равно решили снести - его признали аварийным.

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