В Свердловской области выпустили предупреждение о сильном ветре

Сильный ветер прогнозируется в регионе в первый день рабочей недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область надвигается сильный ветер. Об этом свердловчан предупредили в региональном МЧС. По прогнозам синоптиков, порывы ветра в понедельник, 29 ноября, будут достигать 18 метров в секунду.

- Если сильный ветер застал вас на улице немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий, - напоминают в МЧС. - Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и другим плохо закрепленным конструкциям. Держитесь подальше от одиночно стоящих деревьев.

Если во время непогоды вы находитесь в доме или в квартире закройте все форточки и окна, и, по возможности, отключите электричество, газ и перекройте водопровод.

Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при сильном ветре. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Кроме того не следует парковаться вблизи деревьев и рекламных щитов.