В Свердловской области за сутки выявили 716 новых случаев заражения коронавирусом

В Екатеринбурге коронавирус подтвердился еще у 110 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 716 человек. Из них 110 – жители Екатеринбурга, сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи COVID-19 выявили у жителей Березовского, Верхней Пышмы, Березовского, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Качканара, Ревды, Каменска-Уральского и других населенных пунктов Свердловской области.

Всего с начала пандемии на Среднем Урале коронавирусом заразились 177 850 человек. При этом 155 857 уральцев полностью выздоровели. За минувшие сутки из больниц выписали 467 человек.

По последним данным, состояние 786 пациентов оценивается как тяжелое. Кроме того, 486 свердловчан находятся в палатах реанимации, а 377 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировали еще 32 случая смерти среди заболевших COVID-19. Общее число жертв пандемии в Свердловской области составляет 8 360 человек.