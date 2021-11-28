Большинство выездных пунктов вакцинации в регионе работают ежедневно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Оперштаб опубликовал график работы выездных пунктов вакцинации на 28 ноября. Рассказываем, где в воскресенье можно сделать прививку от коронавируса.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Екатеринбургский государственный цирк – с 10.00 до 18.00

Аэропорт «Кольцово» - с 10.00 до 19.00

ТЦ «МАКСИДОМ» - с 12.00 до 19.00

ТЦ «Дирижабль» - с 12.00 до 18.00

ТРЦ VEER Mall - с 10.00 до 19.00

ТЦ «ОМЕГА» – с 10.00 до 19.00

Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж) – с 10.00 до 19.00

ТРЦ «Гринвич» – с 10.00 до 19.00

ТЦ «МЕГА» – с 9.00 до 20.00

Гипермаркет «Сима-Ленд» – с 10.00 до 18.00

СЫСЕРТЬ

ДК имени Романенко – с 10.00 до 15.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ

ТРЦ «DEPO» с 10.00 до 20.00

ТРЦ «Квадрат» – с 12.00 до 17.00

Центральный торговый комплекс – с 9.00 до 18.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

ТЦ «ДОМ» – с 11.00 до 15.00

Социально-культурный центр (ул. Ленина, 36) – с 11.00 до 14.00

АСБЕСТ

ТЦ «Nebo» – с 10.00 до 18.00

СЕРОВ

КТ «Родина» – с 9.00 до 15.30

ТЦ «Тайга» – с 12.00 до 15.30

ТЦ «Nebo» – с 12.00 до 19.30

ВЕРХНЯЯ САЛДА

Дом книги (ул. Парковая, 12) – с 10.00 до 13.00

Администрации Верхнесалдинского ГО – с 14.00 до 18.00

АЧИТ

Дом культуры – с 9.00 до 12.00

СРЕДНЕУРАЛЬСК

КТ «Волна» – с 11.00 до 15.00

ПОЛЕВСКОЙ

ТЦ «Палермо» – с 10.00 до 16.00

ИБРИТ

Гостиница «Ница» –с 9.00 до 14.00

РЕЖ

ТЦ «Березка» – с 10.00 до 18.00

Напомним, в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для тех, кому больше 60 лет. До 27 декабря они должны поставить первый компонент вакцины.