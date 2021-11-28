Большинство выездных пунктов вакцинации в регионе работают ежедневно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Оперштаб опубликовал график работы выездных пунктов вакцинации на 28 ноября. Рассказываем, где в воскресенье можно сделать прививку от коронавируса.
ЕКАТЕРИНБУРГ
Екатеринбургский государственный цирк – с 10.00 до 18.00
Аэропорт «Кольцово» - с 10.00 до 19.00
ТЦ «МАКСИДОМ» - с 12.00 до 19.00
ТЦ «Дирижабль» - с 12.00 до 18.00
ТРЦ VEER Mall - с 10.00 до 19.00
ТЦ «ОМЕГА» – с 10.00 до 19.00
Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж) – с 10.00 до 19.00
ТРЦ «Гринвич» – с 10.00 до 19.00
ТЦ «МЕГА» – с 9.00 до 20.00
Гипермаркет «Сима-Ленд» – с 10.00 до 18.00
СЫСЕРТЬ
ДК имени Романенко – с 10.00 до 15.00
НИЖНИЙ ТАГИЛ
ТРЦ «DEPO» с 10.00 до 20.00
ТРЦ «Квадрат» – с 12.00 до 17.00
Центральный торговый комплекс – с 9.00 до 18.00
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
ТЦ «ДОМ» – с 11.00 до 15.00
Социально-культурный центр (ул. Ленина, 36) – с 11.00 до 14.00
АСБЕСТ
ТЦ «Nebo» – с 10.00 до 18.00
СЕРОВ
КТ «Родина» – с 9.00 до 15.30
ТЦ «Тайга» – с 12.00 до 15.30
ТЦ «Nebo» – с 12.00 до 19.30
ВЕРХНЯЯ САЛДА
Дом книги (ул. Парковая, 12) – с 10.00 до 13.00
Администрации Верхнесалдинского ГО – с 14.00 до 18.00
АЧИТ
Дом культуры – с 9.00 до 12.00
СРЕДНЕУРАЛЬСК
КТ «Волна» – с 11.00 до 15.00
ПОЛЕВСКОЙ
ТЦ «Палермо» – с 10.00 до 16.00
ИБРИТ
Гостиница «Ница» –с 9.00 до 14.00
РЕЖ
ТЦ «Березка» – с 10.00 до 18.00
Напомним, в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для тех, кому больше 60 лет. До 27 декабря они должны поставить первый компонент вакцины.