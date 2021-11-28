Водитель скорой так и не стал отъезжать от подъезда, а оперативники поехали в другую сторону и крикнули, что еще с ним «встретятся» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске водитель скорой и сотрудник полиции поругались, не поделив дорогу у подъезда дома на на Рюмина, 25 . Конфликт, попавший на видео, опубликовали в группе ВКонтакте «Краснотурьинск LIVE».

На кадрах видно, что машина скорой так встала у подъезда, что другие автомобилисты не смогли бы проехать. Из-за этого из остановившейся сзади Lada Vesta вышли двое мужчин и стали требовать от водителя скорой отъехать, но тот заверял, что не может этого сделать так как ждет пациента.

- Подъехали местные опера на Lada Vesta, номер 400, лысый пассажир с переднего сиденья пошел к скорой, начал разговор с водителем: «мы на преступление едем», - рассказал очевидец в группе ВКонтакте.

Затем сотрудники полиции на повышенных тонах начали требовать у водителя скорой показать документы, но он отказался. В итоге водитель скорой так и не стал отъезжать от подъезда, а оперативники поехали в другую сторону и крикнули, что еще с ним «встретятся».

- О данной словесной перепалке доложено руководству территориального ОВД для дачи оценки произошедшей ситуации, насколько правомерно действовали обе стороны, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.