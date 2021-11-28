В Екатеринбурге спасатели вывели из задымленного из-за пожара подъезда 10 человек

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге рано утром, 28 ноября, в пятиэтажном доме на Самолетной произошел пожар. Огонь вспыхнул на втором таже пятиэтажки. Из здания сами эвакуировались 10 человек. Остальных жильцов из задымленного подъезда пришлось выводить пожарным с помощью масок "Самоспасатель". Всего были спасены 10 человек, из них два ребенка.

- В 05:08 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Самолетная. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился на 10 квадратных метров и повредил домашнее имущество жильцов квартиры. Спасатели локализовали огонь через полчаса после начала пожара. Еще за две минуты они полностью потушили возгорание. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 07:09.

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