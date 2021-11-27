На Урале юристы начнут бесплатно консультировать некоммерческие организации

В Свердловской области сотрудникам некоммерческих организаций можно будет получить бесплатную консультацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области юристы начнут бесплатно консультировать некоммерческие организации. Об этом сообщает мэрия.

Работой займется юридическая клиника при автономной некоммерческой организации «Третий сектор». Она бесплатно оказывает юридическую помощь сотрудникам и руководителям предприятий социальной направленности. При этом консультировать будут и тех, кто только вступает в такие организации.

Сотрудники клиники также помогут сделать документы, обращения, запросы, жалобы и различные заявления.

В клинике в том числе будут работать и студенты старших курсов вузов, которые выступят в роли консультантов-волонтеров. Из-за коронавируса принимать и консультировать сотрудников будут дистанционно по видеосвязи.

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