На Урале юристы начнут бесплатно консультировать некоммерческие организации

В Свердловской области сотрудникам некоммерческих организаций можно будет получить бесплатную консультацию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области юристы начнут бесплатно консультировать некоммерческие организации. Об этом сообщает мэрия.
Работой займется юридическая клиника при автономной некоммерческой организации «Третий сектор». Она бесплатно оказывает юридическую помощь сотрудникам и руководителям предприятий социальной направленности. При этом консультировать будут и тех, кто только вступает в такие организации.
Сотрудники клиники также помогут сделать документы, обращения, запросы, жалобы и различные заявления.
В клинике в том числе будут работать и студенты старших курсов вузов, которые выступят в роли консультантов-волонтеров. Из-за коронавируса принимать и консультировать сотрудников будут дистанционно по видеосвязи.
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