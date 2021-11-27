В Екатеринбурге Lada Kalina выехала на тротуар и врезалась в столб

За рулем был 27-летний молодой человек. Фото: отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге недалеко от «Леруа Мерлен» водитель Lada Kalina выехал на тротуар и врезался в железный столб. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в отделении пропаганды городского ГИБДД.

- Водитель автомобиля Lada Kalina двигался по переулку Базовый со сторону улицы Луганской в сторону Сибирского тракта, - объяснили там.

По словам Госавтоинспекции, водитель не обеспечил контроль за движением машины. Фото: отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Авария произошло около 07:35. По словам Госавтоинспекции, водитель не обеспечил контроль за движением машины. За рулем был 27-летний молодой человек. Его доставили в Центральную городскую клиническую больницу № 23 с перломом правого коленного сустава и ушибом грудной клетки.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что нужно выбирать безопасный стиль езды и учитывать погодные условия. Также необходимо строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее, вечером 26 ноября, произошла смертельная авария на трассе Екатеринбург-Пермь. Водитель Toyota Land Cruiser сбил 61-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Она погибла до приезда скорой помощи.

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