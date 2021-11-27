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Общество27 ноября 2021 14:42

В Нижнем Тагиле появится новый профессиональный скалодром

Стену с зацепами купят у лицензированной компании
Ольга ЮШКОВА
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После окончания ремонта, зал для занятий скалолазанием будет открыт для всех желающих

После окончания ремонта, зал для занятий скалолазанием будет открыт для всех желающих

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в Городском дворце детского и юношеского творчества построят профессиональный скалодром. Об этом сообщает TagilCity.ru.

По словам директора дворца Оксаны Михневич, на данный момент помещение находится в аварийном состоянии и может быть опасно для посетителей и спортсменов. Мэр Владислав Пинаев решил, что скалодром, расположенный в здании, нужно сохранить и обновить. Поэтому зал для занятий скалолазанием находится на капремонте.

При этом стену с зацепами планируют сделать профессиональной и купить ее у лицензированной компании. После окончания ремонта, зал для занятий скалолазанием будет открыт для всех желающих.

Помимо этого, власти хотят реконструировать и сам дворец спорта. По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, за 30 лет работы здания здесь уже подгнили плиты перекрытия, а в стенах виднелись сквозные дыры. Но сейчас здесь начали работу по обновлению дворца. Ей занимаются семь подрядных организаций.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила отметили, что строительные работы пройдут и на этажах, и на кровле здания. Каждый день здесь работают около 50-60 человек. Ремонт проходит в рамках установленного графика.

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