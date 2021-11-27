На фестиваль в Екатеринбург приедут кинематографисты со всего мира

В столице Урала пройдет международный фестиваль-практикум «Кинопроба» Фото: Иван ВИСЛОВ

На международный фестиваль-практикум «Кинопроба» в Екатеринбург приедут больше 500 кинематографистов из разных стран и городов. Об этом сообщает мэрия.

- Основными площадками мероприятия станут Дом кино, Ельцин Центр и Свердловская киностудия, - говорится в сообщении.

Фестиваль проходит в Екатеринбурге каждый год с 1 по 5 декабря. В конкурсе примут участие 137 анимационных, документальных и игровых картин.

Также одно из мероприятий фестиваля пройдет в Верхней Пышме. Там, в культурном центре «Книги, кофе и другие измерения» состоится международная научно-практическая конференция «Место и голос: от глобальных тенденций к локальным практикам Другого в искусстве». Мероприятие пройдет 2 декабря.

В рамках него будет работать школа документальной анимации под руководством, сценарная мастерская и лаборатория текстов о кино. Участники этих мастер-классов сделают короткометражные фильмы. Лучшие работы покажут на фестивале.

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