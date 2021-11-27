Тагильский поднос занял второе место среди народных промыслов в России

Фото: instagram Евгения Куйвашева

Тагильский поднос занял второе место среди народных промыслов России по версии журнала National Geographic. Этой новостью на своей странице в Instagram поделился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Знаменитые уральские подносы известны далеко за пределами региона. Я и сам нередко дарю их нашим гостям, - признался он.

Росписью подносов занимается предприятие народных художественных промыслов «Тагильский поднос» бизнесмена Андрея Васильева. Здесь работают мастера с большим опытом, которые занимаются лаковой росписью. Например, на предприятии работает художница Ирина Смыкова, которая без эскизов может рисовать на подносах. Ее опыт насчитывает 40 лет.

Также в посте Куйвашев сообщил, что поручил Мининветсу и руководству Нижнего Тагила помочь с ремонтом площадки и оказать поддержку предприятию, которое занимается росписью подносов. На это даже выделили субсидию. Однако ее размер не раскрывается.

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