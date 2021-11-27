В Нижнем Тагиле на насосной станции прошли учения по ликвидации ЧП

Задачей спасателей было эвакуировать пострадавшего, оказать ему первую помощь и устранить утечку . Фото: Центр защиты населения и территории Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле на насосной станции ООО «Водоканал-НТ» прошли учения по ликвидации аварии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

- В помещении хлораторной на насосной станции 3-го подъема при разгерметизации емкости с хлором произошел выброс хлора, один человек пострадал. Такова легенда учений, - рассказал начальник ПСС МБУ «Центр защиты населения и территории Нижний Тагил» Юрий Миенков.

Задачей спасателей было эвакуировать пострадавшего, оказать ему первую помощь и устранить утечку хлора. Учения прошли 25 ноября.

Ликвидировали аварию в два этапа. Сначала специалисты проверили действия персонала станции, системы оповещения и защиты объекта. Затем спасатели эвакуировали пострадавшего и оказали ему медицинскую помощь. На это ушло около пяти минут. После этого специалисты уже приступили к устранению утечки хлора из контейнера. По предварительной оценке экспертов, учения прошли хорошо.

- На учениях мы оценили действия дежурного персонала ООО «Водоканал-НТ» при возникновении ЧС, правильность использования СИЗ, работу систем автоматики, - заявил начальник штаба ГО и ЧС предприятия Николай Жуйков.

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