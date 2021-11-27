В Верхней Салде провели рейд по подросткам, у которых были проблемы со спиртным и наркотиками

За время рейда стражи порядка проверили больше 20 теплотрасс, заброшенных зданий, притонов и мест, которые числятся в списке контроля полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Салде полиция провела рейд по подросткам, которые раньше употребляли алкоголь и наркотики. Также они проверяли семьи с пагубными привычками, об этом сообщает МО МВД «Верхнесалдинский».

- В более чем 20 проблемных семей заглянули инспекторы ПДН, проведя профилактическую работу и убедившись, что несовершеннолетним созданы условия для нормального проживания и обучения, - говорится в сообщении.

Рейд стартовал 15 ноября. За это время стражи порядка проверили больше 20 теплотрасс, заброшенных зданий, притонов и мест, которые числятся в списке контроля полиции. Также инспекторы ПНД проверили проблемные семьи, где злоупотребляют крепкими напитками и психотропными веществами. Сотрудники обращали внимание на то, как такие взрослые соблюдают условия для проживания и обучения детей и подростков.

Во время проверок полицейские составили шесть протоколов. Четыре из них - по статье 6.9. КоАП РФ за употребление наркотиков и психотропных веществ, а два - по статье 5.35 РФ за неисполнение родителями обязанностями по воспитанию несовершеннолетних.

Кроме того, стражи порядка завели два уголовных дела за незаконный оборот наркотиков на взрослых. При этом в окружении этих граждан были и несовершеннолетние.

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